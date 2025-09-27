Лавров: Россия не видит у Украины и Европы стремления договариваться по-честному

На данный момент Россия не видит у Украины и стран Европы какого-либо стремления к настоящему, честному договору. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН.
Как отметил дипломат, сейчас Европа буквально одержима совершенно утопической целью. Она хочет нанести России «стратегическое поражение». Причем любой ценой.
«Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному», — сказал Лавров.
Тогда же дипломат подчеркнул, что Россия занимает совершенно другую позицию. Страна до сих пор готова к переговорам, направленным на урегулирование украинского кризиса. Более того, РФ была готова к подобному все время конфликта, с самого его начала.