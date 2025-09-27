Ричмонд
Лавров двумя словами описал отношения России и США при Трампе

Лавров рассказал о совместных интересах и предотвращении конфронтации с США.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал отношения между Москвой и Вашингтоном во времена президентства Дональда Трампа двумя английскими словами: «everchanging» (постоянно меняющиеся) и «flexible» (гибкие). Свое заявление дипломат сделал на пресс-конференции после общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Лавров отметил, что случаев совпадения интересов Москвы и Вашингтона немного, но когда они есть, было бы нелогично не использовать их для реализации совместных и взаимовыгодных проектов.

«А в тех случаях, которых большинство, когда интересы России и США не совпадают, главное не допустить, чтобы это переросло в столкновение, в конфронтацию, тем более в горячую. Здесь у нас абсолютно единая позиция», — сказал дипломат.

Глава МИД подчеркнул, что в период руководства Трампа двусторонние контакты сохраняли прагматичность и открытость к поиску взаимопонимания, несмотря на сложные международные обстоятельства.

