Лавров двумя словами описал отношения России и США при Трампе

Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал отношения между Москвой и Вашингтоном во времена президентства Дональда Трампа двумя английскими словами: «everchanging» (постоянно меняющиеся) и «flexible» (гибкие). Свое заявление дипломат сделал на пресс-конференции после общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Лавров отметил, что случаев совпадения интересов Москвы и Вашингтона немного, но когда они есть, было бы нелогично не использовать их для реализации совместных и взаимовыгодных проектов.
«А в тех случаях, которых большинство, когда интересы России и США не совпадают, главное не допустить, чтобы это переросло в столкновение, в конфронтацию, тем более в горячую. Здесь у нас абсолютно единая позиция», — сказал дипломат.
Глава МИД подчеркнул, что в период руководства Трампа двусторонние контакты сохраняли прагматичность и открытость к поиску взаимопонимания, несмотря на сложные международные обстоятельства.