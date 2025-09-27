Берлинский аэропорт за неделю не смог полностью восстановить работу после кибератаки

«Путешественникам в столичном аэропорту BER и в выходные потребуется много терпения из-за последствий кибератаки на одну из IT-систем. Система обслуживания пассажиров и багажа еще не заработала спустя примерно неделю после кибератаки. Гости аэропорта должны рассчитывать на увеличение времени ожидания», — отмечается в материале агентства.