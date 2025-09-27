Берлинский аэропорт за неделю не смог полностью восстановить работу после кибератаки

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный аэропорт Берлина (BER) не так и не смог вернуться к работе в нормальном режиме после кибератаки, произошедшей 19 сентября. Об этом со ссылкой на представителя воздушной гавани сообщило агентство DPA, информирует РИА Новости.
«Путешественникам в столичном аэропорту BER и в выходные потребуется много терпения из-за последствий кибератаки на одну из IT-систем. Система обслуживания пассажиров и багажа еще не заработала спустя примерно неделю после кибератаки. Гости аэропорта должны рассчитывать на увеличение времени ожидания», — отмечается в материале агентства.
Представитель авиагавани сообщил, что аэропорт предпринимает «шаг за шагом», чтобы выйти из «режима кризиса». По его словам, два десятка экспертов круглосуточно работают над устранением сбоя. Возможная дата возобновления работы в штатном режиме пока не называется.
Сбой в работе ряда европейских аэропортов, включая берлинский, случился 19 сентября в результате кибератаки на компанию Collins Aerospace, являющейся поставщиком систем регистрации и посадки пассажиров. Аэропорт Берлина был вынужден перейти на ручные процедуры обслуживания. -0-