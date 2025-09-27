Мирошник: Украина должна быть лишена возможности физически вести войну

— То, о чем ведутся переговоры, — переговоры ведутся об урегулировании. Переговоры ведутся, и позиция России в них, она очень простая и понятная, — мы можем достичь снятия опасности со стороны Украины путем военного, а если мы хотим сохранить жизни людей, мы можем об этом договориться. Мы не снимали вопрос о демилитаризации Украины. Она должна быть лишена возможности физически вести войну. Режим, который привел вот к этому нацизму, он не может править этой страной, потому что он является токсичным, — сказал Мирошник.