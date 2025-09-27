Россия не исключала вопрос о демилитаризации Украины во время переговоров, подчеркивая, что страна должна быть лишена возможности вести физическую войну. С таким заявлением в субботу, 27 сентября, выступил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Мирошник выступил на дискуссии «Преступления киевского режима» в рамках фестиваля документальных фильмов «RT.Док: Время наших героев», который проходит в Минске.
— То, о чем ведутся переговоры, — переговоры ведутся об урегулировании. Переговоры ведутся, и позиция России в них, она очень простая и понятная, — мы можем достичь снятия опасности со стороны Украины путем военного, а если мы хотим сохранить жизни людей, мы можем об этом договориться. Мы не снимали вопрос о демилитаризации Украины. Она должна быть лишена возможности физически вести войну. Режим, который привел вот к этому нацизму, он не может править этой страной, потому что он является токсичным, — сказал Мирошник.
Он отметил, что режим представляет собой серьезную угрозу как для России, так и для Белоруссии.
По его словам, источником проблем являются действия Украины, откуда поступают диверсионные группы и провокации. Он указал на необходимость не мириться с такими соседями, ссылаясь на опыт Венгрии, которая долгое время оставалась в стороне, пока Украина не предприняла шаги против ее интересов, взорвав нефтепроводы. Мирошник подчеркнул, что Украина готова на любые действия, чтобы добиться своих целей, продолжая получать финансирование для войны и международную защиту от расследования своих преступлений.
Посол также отметил, что это поведение влияет на официальные позиции стран при принятии решений. Он указал на нежелание Европы реагировать на убийства в Судже, что связано с нежеланием видеть происходящее. В заключение Мирошник выразил мнение о необходимости жесткой позиции, основанной на фактах реальной ситуации в регионе, передает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию до тех пор, пока не удастся обеспечить безопасность страны дипломатическим путем. Он подчеркнул, что Москва неизменно исходит из позиции, ранее обозначенной главой государства: приоритетным для России вариантом является достижение целей и укрепление безопасности политико-дипломатическими средствами.