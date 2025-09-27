Ричмонд
Лавров объяснил, почему российских беспилотников не могло быть в Польше

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не наносит удары по гражданским объектам и не использует беспилотники или ракеты против стран Евросоюза (ЕС) или Североатлантического альянса (НАТО). Соответствующие заявления он сделал на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

— Мы никогда не атакуем гражданские объекты. Инциденты случаются, но мы никогда не ведем прицельный огонь. Мы никогда не направляем наши беспилотники или ракеты по государствам, которые расположены в Европе — из членов Евросоюза или Североатлантического альянса, — приводит его слова ТАСС.

Отдельно министр добавил, что дальность беспилотников, обломки которых могли упасть на территории Польши, меньше, чем от границы РФ до территории этой страны.

Утром 10 сентября польские войска применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее премьер-министр республики Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». В Министерстве обороны России сообщили, что не планировали наносить удары по территории Польши.

Затем истребители немецких Военно-воздушных сил (ВВС ФРГ) взлетели по тревоге якобы из-за появления российского самолета Ил-20M в воздушном пространстве над Балтийским морем.

19 сентября МИД Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы нарушивших воздушное пространство республики трех истребителей МиГ-31, сообщил глава балтийского ведомства Маркус Цахкна.

