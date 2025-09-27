Россия, вопреки всевозможным обвинениям, никогда не отправляет собственные беспилотники или ракеты по странам Европы или НАТО. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова прозвучали в рамках пресс-конференции на 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Дипломат подчеркнул, что все обвинения в адрес России буквально рассыпаются о детали. В качестве примера он привел с ситуацию в Польше. Дальность полета беспилотников, которые называли «российскими», банально меньше, чем расстояние между границами стран.
Немногим ранее министр иностранных дел РФ ответил на заявления о якобы планах России напасть на Европу или НАТО. Он подчеркнул, что подобных намерений не только нет, но и не было. Причем данный факт неоднократно подтверждал даже лично президент РФ Владимир Путин.