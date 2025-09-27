Ричмонд
+21°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров жестко ответил о якобы российских беспилотниках в Европе: версии разрушились об одну деталь

Лавров: Россия никогда не направляет БПЛА или ракеты по странам Европы или НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Россия, вопреки всевозможным обвинениям, никогда не отправляет собственные беспилотники или ракеты по странам Европы или НАТО. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова прозвучали в рамках пресс-конференции на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Дипломат подчеркнул, что все обвинения в адрес России буквально рассыпаются о детали. В качестве примера он привел с ситуацию в Польше. Дальность полета беспилотников, которые называли «российскими», банально меньше, чем расстояние между границами стран.

«Россия никогда не направляет свои БПЛА или ракеты по государствам ЕС или НАТО», — подчеркнул Лавров.

Немногим ранее министр иностранных дел РФ ответил на заявления о якобы планах России напасть на Европу или НАТО. Он подчеркнул, что подобных намерений не только нет, но и не было. Причем данный факт неоднократно подтверждал даже лично президент РФ Владимир Путин.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше