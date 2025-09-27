Ричмонд
Лавров собрал полный зал журналистов на пресс-конференции в ООН

На выступление Лаврова пришли два младших дипломата Украины.

Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова на Генассамблее ООН собрала полный зал журналистов и по традиции стала одним из кульминационных моментов недели высокого уровня организации.

Места в зале журналисты начали занимать более чем за час до конференции.

Во время выступления Лаврова на пресс-конференцию пришли два младших дипломата Украины. Демаршей во время речи главы российского МИД никто не предпринимал.

Как сообщает ТАСС, иностранные журналисты начали за месяц до недели высокого уровня интересоваться у российских дипломатов и корреспондентов, когда Лавров приедет и будет ли он общаться с прессой.

Ранее Лавров заявил, что Россию тревожат заявления лидеров стран Запада о Третьей мировой войне.

