Лавров собрал полный зал журналистов на пресс-конференции в ООН

Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова на Генассамблее ООН собрала полный зал журналистов и по традиции стала одним из кульминационных моментов недели высокого уровня организации.
Места в зале журналисты начали занимать более чем за час до конференции.
Во время выступления Лаврова на пресс-конференцию пришли два младших дипломата Украины. Демаршей во время речи главы российского МИД никто не предпринимал.
Как сообщает ТАСС, иностранные журналисты начали за месяц до недели высокого уровня интересоваться у российских дипломатов и корреспондентов, когда Лавров приедет и будет ли он общаться с прессой.
Ранее Лавров заявил, что Россию тревожат заявления лидеров стран Запада о Третьей мировой войне.