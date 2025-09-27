Лавров: РФ тревожат заявления западных лидеров о Третьей мировой войне

Россия обеспокоена высказываниями ряда политиков из стран ЕС и НАТО, которые рассматривают вероятность начала Третьей мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.
По его словам, ситуация вызывает особое беспокойство на фоне возрождающегося в Европе нацизма и роста милитаризации под антироссийскими лозунгами.
«Это вызывает тем большую тревогу, что ряд политических деятелей, оказавшихся у власти в Брюсселе и некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез начинают рассуждать о Третьей мировой войне как о вероятном сценарии», — отметил глава МИД РФ.
Лавров подчеркнул, что такие подходы подрывают попытки достижения честного баланса интересов всех членов мирового сообщества.
По его словам, навязывание односторонних решений и игнорирование принципа суверенного равенства государств противоречит основам международного порядка.
«Именно это равенство — фундамент объективно формирующейся многополярности», — сказал министр.
Глава российской дипломатии также отметил, что Москва не призывает к революциям.
«Россия натерпелась от революций больше других. Мы просто призываем государства-члены и руководство секретариата неукоснительно следовать всем принципам Устава ООН без двойных стандартов», — заключил он.