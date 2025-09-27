Ричмонд
+21°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: РФ тревожат заявления западных лидеров о Третьей мировой войне

Лавров подчеркнул, что такие подходы подрывают попытки достижения честного баланса интересов всех членов мирового сообщества.

Россия обеспокоена высказываниями ряда политиков из стран ЕС и НАТО, которые рассматривают вероятность начала Третьей мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, ситуация вызывает особое беспокойство на фоне возрождающегося в Европе нацизма и роста милитаризации под антироссийскими лозунгами.

«Это вызывает тем большую тревогу, что ряд политических деятелей, оказавшихся у власти в Брюсселе и некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез начинают рассуждать о Третьей мировой войне как о вероятном сценарии», — отметил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что такие подходы подрывают попытки достижения честного баланса интересов всех членов мирового сообщества.

По его словам, навязывание односторонних решений и игнорирование принципа суверенного равенства государств противоречит основам международного порядка.

«Именно это равенство — фундамент объективно формирующейся многополярности», — сказал министр.

Глава российской дипломатии также отметил, что Москва не призывает к революциям.

«Россия натерпелась от революций больше других. Мы просто призываем государства-члены и руководство секретариата неукоснительно следовать всем принципам Устава ООН без двойных стандартов», — заключил он.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше