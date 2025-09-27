Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что рассчитывать на возвращение Украины к границам 2022 года было бы политической слепотой. Свое мнение дипломат озвучил на пресс-конференции по итогам общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Насчет границ 2022 года, по-моему, уже никто на них не рассчитывает, потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит», — отметил глава МИД.
Лавров подчеркнул, что Россия отстаивает свои законные интересы и права людей, которые после госпереворота на Украине оказались под угрозой со стороны киевских властей. Украинские власти, пришедшие к правлению после февральских событий 2014 года незаконным путем, систематически нарушали договоренности и лгали.
Сергей Викторович уточнил, что если бы Украина выполнила собственные договоренности, предложенные ею в апреле 2022 года и одобренные Россией, она находилась бы в границах 1991 года за исключением Крыма и большей части Донбасса.