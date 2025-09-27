Лавров: НАТО пытается взять в военное кольцо всю Евразию

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспансия НАТО угрожает не только России и КНР, своими действиями альянс пытается взять в военное кольцо всю Евразию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает ТАСС.
Лавров также отметил, что в дискуссиях о глобальных реформах нельзя игнорировать факт того, что ситуация в сфере международной безопасности ухудшается. «О причинах я уже говорил. Главная из них — стремление сохранить гегемонию с опорой на военную силу. В конфронтационные схемы вовлекается все больше стран и регионов», — указал дипломат.
Кроме того, по словам Лаврова, попытки реставрировать прежнюю, евроатлантическую модель безопасности в Европе после украинского конфликта будут бесперспективными.
«Поведение Запада обессмыслило евроатлантическую модель обеспечения безопасности с опорой на НАТО, Европейский союз и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Не видим перспектив у идей реставрации этой модели в Европе в ее прежнем виде, о чем вдруг стали размышлять в некоторых европейских столицах», — заявил он.
Глава МИД РФ обратил внимание на то, что Россия с единомышленниками предлагает конструктивную альтернативу этому опасному курсу: строить в Евразии архитектуру равной и неделимой безопасности не для членов НАТО и их союзников, а для всех без исключения стран и объединений континента.
Лавров в очередной раз подчеркнул, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС. «Мы неоднократно предлагали натовским столицам уважать свои обязательства и договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности. Наши предложения были проигнорированы и игнорируются по сей день. Более того, все чаще звучат угрозы применения силы против России, которую обвиняют в том, что она чуть ли не планирует напасть на страны НАТО и Евросоюза. Президент Владимир Путин не раз развенчивал подобные провокации. У России не было и нет подобных намерений», — отметил министр, добавив, что любая агрессия против РФ получит решительный отпор. -0-