Лавров: НАТО пытается взять в военное кольцо всю Евразию

Лавров в очередной раз подчеркнул, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС. «Мы неоднократно предлагали натовским столицам уважать свои обязательства и договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности. Наши предложения были проигнорированы и игнорируются по сей день. Более того, все чаще звучат угрозы применения силы против России, которую обвиняют в том, что она чуть ли не планирует напасть на страны НАТО и Евросоюза. Президент Владимир Путин не раз развенчивал подобные провокации. У России не было и нет подобных намерений», — отметил министр, добавив, что любая агрессия против РФ получит решительный отпор. -0-