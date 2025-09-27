Ричмонд
Захарова рассказала о конфузе на Генассамблее ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о конфузе с участием бывшей главы МИД Германии Анналены Бербок на Генеральной Ассамблее ООН. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

По словам Захаровой, во время выступления Бербок на словах «Российская Федерация» перестал работать микрофон. Дипломат предполагает, что его либо мог кто-то отключить, либо это сделала сама дипломат.

В связи с этим представитель российского МИД посоветовала Секретариату ООН разобраться, что же на самом деле произошло. Захарова также напомнила, что Бербок с недавних пор является председателем Генассамблеи.

Ранее на Генассамблее ООН выступил глава МИД России Сергей Лавров. Он убежден, что НАТО угрожает не только России и Китаю, но и собирается взять в военное кольцо всю Евразию.

