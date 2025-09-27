Захарова рассказала о конфузе на Генассамблее ООН

По словам Захаровой, во время выступления Бербок на словах «Российская Федерация» перестал работать микрофон. Дипломат предполагает, что его либо мог кто-то отключить, либо это сделала сама дипломат.
Ранее на Генассамблее ООН выступил глава МИД России Сергей Лавров. Он убежден, что НАТО угрожает не только России и Китаю, но и собирается взять в военное кольцо всю Евразию.
