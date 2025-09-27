Россия и США проведут осенью третий раунд переговоров

«Наш диалог про визы, про функционирование посольств, про собственность, про другие аспекты повседневного функционирования наших дипломатических представительств ведется», — добавил Лавров на пресс-конференции по итогам выступления на Генассамблее ООН.
Министр напомнил, что с начала года делегации России и США провели два раунда переговоров. Они прошли в Эр-Рияде и Стамбуле соответственно. В августе на Аляске также состоялись переговоры президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
