Лавров обратил внимание на дальность упавших в Польше БПЛА

«Те беспилотники, которые якобы были обнаружены на польской территории, если это те, о которых мы думаем, то дальность полёта у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей», — обратил внимание министр.
Он подчеркнул, что сразу после инцидента Россия, через свое Министерство обороны, предложила Польше провести встречу для совместного расследования, включающего анализ обломков и оценку зоны поражения.
