Лавров об украинском конфликте, разговорах про третью мировую и реформе СБ ООН

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил 27 сентября на 80-й сессии Генассамблеи ООН. Глава российской дипломатии высказался по широкому кругу вопросов мировой политики — от украинского конфликта и системы безопасности в Европе до реформирования ООН и гонки стратегических вооружений. Главные заявления руководителя МИД РФ — в подборке «Ъ».