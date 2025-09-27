Ричмонд
«Явные признаки ренацификации и стремления подмять под себя Европу»: Лавров сравнил ФРГ с гитлеровской Германией

Лавров: РФ обеспокоена ростом милитаризации и ренацификации в Германии.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД России Сергей Лавров выразил серьезную обеспокоенность ростом милитаризации Германии и проявлениями ренацификации. В комментарии корреспонденту KP.RU Владиславу Воробьеву он отметил, что нынешняя политика Берлина вызывает ассоциации с амбициями Гитлера по подчинению Европы.

«Насчет милитаризации Германии мы не раз рассказывали свою озабоченность, глубокую озабоченность. Причем там не только идет процесс милитаризации, там явные признаки ренацификации наблюдаются», — сказал глава МИД.

Лавров подчеркнул, что внесенные поправки в Конституцию ФРГ позволяют увеличивать расходы на вооружение и развитие военной инфраструктуры. Заявления канцлера Фридриха Мерца о стремлении превратить Германию в главную военную силу Европы дипломат назвал тревожными и опасными, указывая на искажение исторической памяти и риск повторения ошибок прошлого.

