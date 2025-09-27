В центре Рима прошло масштабное шествие против политики Евросоюза

«Мы требуем выхода из Евросоюза. Он причинил Италии только вред. Рыболовство, сельское хозяйство, электроснабжение, экология, ограничение свобод, а сегодня — война. Мы не желаем перевооружения. Европейский союз — мачеха Италии, и мы должны дистанцироваться от этого», — заявил журналистам один из лидеров организовавшей марш партии «Cуверенная и народная демократия» Марко Риццо.