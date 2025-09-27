27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По центральным улицам Рима прошло масштабное шествие против политики Европейского союза. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы требуем выхода из Евросоюза. Он причинил Италии только вред. Рыболовство, сельское хозяйство, электроснабжение, экология, ограничение свобод, а сегодня — война. Мы не желаем перевооружения. Европейский союз — мачеха Италии, и мы должны дистанцироваться от этого», — заявил журналистам один из лидеров организовавшей марш партии «Cуверенная и народная демократия» Марко Риццо.
На марше собрались несколько тысяч человек под национальными флагами Италии. В голове колонны растянули баннер с призывом к отставке председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, который стал лозунгом всей акции.
Президент партии «Cуверенная и народная демократия» Франческо Тоскано также прокомментировал обвинения стран Запада в адрес России в том, что она якобы нарушила воздушное пространство самолетами и БПЛА.
«Нам это представляется всего лишь опасной инсценировкой, призванной подготовить европейское общественное мнение к войне, которую оно не желает и которая вместо этого злонамеренно разжигается сетью, процветающей на мистификациях, манипуляциях и лжи», — отметил он.
Колонна недовольных политикой ЕС прошла от площади Виктора Эммануила II до проспекта Императорских форумов. Полицейским пришлось перекрыть часть прилегающих улиц. Шествие сопровождалось скандированием «Урсула, вон!» и завершилось выступлениями со сцены неподалеку от Колизея. -0-