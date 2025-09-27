Ричмонд
+21°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и США проведут новый раунд консультаций

Россия и США проведут третий раунд консультаций по двусторонним раздражителям этой осенью. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Третий раунд РФ и США состоится осенью 2025 года.

Россия и США проведут третий раунд консультаций по двусторонним раздражителям этой осенью. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Наш диалог с США по таким вопросам, как визы, функционирование посольств, вопросы собственности и другие аспекты повседневной работы наших дипломатических представительств, продолжается. Мы уже провели два раунда, и с госсекретарем США Марко Рубио договорились провести третий раунд этой осенью», — отметил Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она доступна на официальном сайте МИД РФ.

Ранее о планах провести новый раунд межмидовских консультаций между Россией и США сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, отмечая, что многие вопросы двустороннего взаимодействия остаются нерешенными. В последние месяцы стороны уже провели два раунда переговоров, а Москва поднимала вопрос о возобновлении авиасообщения с США. Консультации направлены на урегулирование повседневных проблем в работе дипломатических представительств.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше