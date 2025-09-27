Россия и США проведут новый раунд консультаций

«Наш диалог с США по таким вопросам, как визы, функционирование посольств, вопросы собственности и другие аспекты повседневной работы наших дипломатических представительств, продолжается. Мы уже провели два раунда, и с госсекретарем США Марко Рубио договорились провести третий раунд этой осенью», — отметил Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она доступна на официальном сайте МИД РФ.