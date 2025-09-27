Лавров назвал слепотой расчет Киева на возврат к границам 2022 года

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что надежды украинского руководства на возвращение территорий в границах 2022 года являются проявлением политической слепоты.
«Насчет границ Украины 2022 года — по-моему, уже никто на них не рассчитывает. Потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции в ООН.
Он напомнил, что Москва продолжает защищать свои законные интересы и интересы граждан, которых киевские власти после госпереворота объявили террористами и нелюдьми.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на продолжение диалога с США по Украине.