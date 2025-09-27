Лавров назвал слепотой расчет Киева на возврат к границам 2022 года

«Насчет границ Украины 2022 года — по-моему, уже никто на них не рассчитывает. Потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции в ООН.