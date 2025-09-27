Лавров указал на попытки НАТО взять в военное кольцо всю Евразию

НАТО создает угрозы не только для России и Китая, но и пытается взять в военное кольцо всю Евразию. Об этом на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что альянсу стало тесно в Европе и он проникает на Тихий океан, в Южно-Китайское море, Тайваньский пролив, что подрывает универсальные механизмы АСЕАН.
«Этот новый этап экспансии руководство НАТО оправдывает “неделимостью безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона” и пытается под этим лозунгом взять в военное кольцо уже всю Евразию», — подчеркнул дипломат.
Лавров добавил, что главная причина ухудшения ситуации с международной безопасности — стремление сохранить гегемонию, опираясь на военную силу. В конфронтационные схемы, по словам главы МИД РФ, вовлекаются все больше стран и регионов.
Ранее Лавров заявил, что Россию тревожат заявления западных политиков о Третьей мировой войне.