Партия «Великая Молдова» оспорит снятие с предвыборной гонки

«Мы опротестовали в Апелляционной палате решение ЦИК о снятии нас с предвыборной гонки. Завтра в девять часов она выскажется насчет этого, но пока не высказалась, мы есть в гонке», — заявила Фуртунэ, передает РИА Новости.