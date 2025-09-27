Ричмонд
Партия «Великая Молдова» оспорит снятие с предвыборной гонки

Партия «Великая Молдова» оспорила решение Центральной избирательной комиссии страны о снятии ее с избирательной кампании. Об этом сообщила лидер партии, экс-прокурор по борьбе с коррупцией Виктория Фуртунэ. По ее словам, апелляция уже подана в Апелляционную палату.

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября.

«Мы опротестовали в Апелляционной палате решение ЦИК о снятии нас с предвыборной гонки. Завтра в девять часов она выскажется насчет этого, но пока не высказалась, мы есть в гонке», — заявила Фуртунэ, передает РИА Новости.

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии уже исключила из выборов оппозиционную партию «Сердце Молдовы», что вызвало критику со стороны оппозиции и комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. Решения о снятии партий с выборов сопровождаются обвинениями в предвзятости и усиливают напряженность вокруг избирательного процесса в стране.

