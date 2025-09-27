Лавров удивился отсутствию интереса Запада к событиям в Буче

Лавров напомнил, что год назад он призывал журналистов проявить профессиональный азарт и выяснить детали произошедшего. Он отметил, что никого из них не заинтересовала судьба людей, чьи тела были показаны, а их личности не установлены. Министр подчеркнул, что при подобных менее громких инцидентах такие расследования проводятся регулярно.