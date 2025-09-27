Ричмонд
Лавров удивился отсутствию интереса Запада к событиям в Буче

Глава российского МИД Сергей Лавров выразил недоумение отсутствием интереса западных журналистов к установлению подробностей событий в Буче. Данное заявление он сделал в ходе пресс-конференции по итогам своего участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: Life.ru

Лавров напомнил, что год назад он призывал журналистов проявить профессиональный азарт и выяснить детали произошедшего. Он отметил, что никого из них не заинтересовала судьба людей, чьи тела были показаны, а их личности не установлены. Министр подчеркнул, что при подобных менее громких инцидентах такие расследования проводятся регулярно.

«Обращался к генеральному секретарю [ООН]. Более того, мы даже направили официальный запрос в управление ООН по правам человека. Просили об одном. Изначально расследование, которым мы призвали, никто не захотел организовывать», — добавил Лавров.

Напомним, в 2022 году Киев и Запад обвинили российских военных в убийстве гражданских в Буче. Министерство обороны России сообщало, что все российские подразделения полностью покинули территорию Бучи ещё 30 марта 2022 года. Президент России Владимир Путин, назвал обвинения Киева фейком и объяснив, зачем киевский режим устроил такую провокацию. Лавров в 2025 году заявил, что РФ так и не предоставили список фамилий погибших в Буче людей.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

