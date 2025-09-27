Зеленский сообщил, что Украина может устроить блэкаут в Москве

Владимир Зеленский пригрозил Москве блэкаутом в случае, если удары российских войск приведут к отключению электроэнергии в Киеве. Заявление украинского лидера прозвучало после того, как он попросил дальнобойные ракеты Tomahawk у Дональда Трампа. The Telegraph подсчитала, что Москва будет в зоне их досягаемости. В Белом доме не комментировали эту информацию. Тем временем на Украине призвали готовиться к «блэкауту и тяжелой зиме».