Лавров сообщил, что третий раунд консультаций России и США пройдет осенью

Переговоры касаются виз, функционирования дипломатических представительств, имущественных вопросов и других аспектов их деятельности.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что осенью состоится третий раунд консультаций между Москвой и Вашингтоном по вопросам двусторонних отношений.

По его словам, переговоры касаются виз, функционирования дипломатических представительств, имущественных вопросов и других аспектов их деятельности.

Глава МИД уточнил, что договоренность о проведении нового этапа консультаций была достигнута с государственным секретарем США Марко Рубио.

Лавров также отметил, что Москва не видит признаков отказа Вашингтона от курса на открытый и честный диалог с Россией.

Ранее глава МИД заявил, что Россия надеется на продолжение диалога с США по Украине.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше