Лавров сообщил, что третий раунд консультаций России и США пройдет осенью

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что осенью состоится третий раунд консультаций между Москвой и Вашингтоном по вопросам двусторонних отношений.
По его словам, переговоры касаются виз, функционирования дипломатических представительств, имущественных вопросов и других аспектов их деятельности.
Глава МИД уточнил, что договоренность о проведении нового этапа консультаций была достигнута с государственным секретарем США Марко Рубио.
Лавров также отметил, что Москва не видит признаков отказа Вашингтона от курса на открытый и честный диалог с Россией.
Ранее глава МИД заявил, что Россия надеется на продолжение диалога с США по Украине.