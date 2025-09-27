Ричмонд
+21°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Лавров озвучил жуткую судьбу тех, кто собьет российские самолеты: что сказал дипломат

Лавров: пытающиеся сбить любой объект в воздухе над Россией серьезно пожалеют.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров предостерег от попыток сбить какие-либо объекты в воздушном пространстве России. С соответствующим заявлением дипломат выступил во время пресс-конференции на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Как известно, выступление Лаврова в стенах ООН состоялось в субботу, 27 сентября. И там, выступая на пресс-конференции, он предостерег страны от попыток сбивать российские воздушные судна. Он подчеркнул, что осуществившие подобные попытки люди «серьезно пожалеют».

Тогда же Лавров высказался о якобы российских беспилотниках в Европе. Он подчеркнул, что Россия не запускает ни БПЛА, ни ракеты на территорию стран ЕС или НАТО. А любые предположения разбиваются о детали. Как на примере с Польшей — оказавшиеся там дроны имеют куда меньшую дальность полета, чем расстояние между границами стран.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше