Сергей Лавров озвучил жуткую судьбу тех, кто собьет российские самолеты: что сказал дипломат

Тогда же Лавров высказался о якобы российских беспилотниках в Европе. Он подчеркнул, что Россия не запускает ни БПЛА, ни ракеты на территорию стран ЕС или НАТО. А любые предположения разбиваются о детали. Как на примере с Польшей — оказавшиеся там дроны имеют куда меньшую дальность полета, чем расстояние между границами стран.