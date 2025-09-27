Сергей Лавров озвучил жуткую судьбу тех, кто собьет российские самолеты: что сказал дипломат

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров предостерег от попыток сбить какие-либо объекты в воздушном пространстве России. С соответствующим заявлением дипломат выступил во время пресс-конференции на 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Как известно, выступление Лаврова в стенах ООН состоялось в субботу, 27 сентября. И там, выступая на пресс-конференции, он предостерег страны от попыток сбивать российские воздушные судна. Он подчеркнул, что осуществившие подобные попытки люди «серьезно пожалеют».
Тогда же Лавров высказался о якобы российских беспилотниках в Европе. Он подчеркнул, что Россия не запускает ни БПЛА, ни ракеты на территорию стран ЕС или НАТО. А любые предположения разбиваются о детали. Как на примере с Польшей — оказавшиеся там дроны имеют куда меньшую дальность полета, чем расстояние между границами стран.