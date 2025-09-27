Ричмонд
Лавров объяснил суть публичной дипломатии на примере высказываний Трампа о «бумажном тигре»

Лавров прокомментировал термин «бумажный тигр» от Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в публичной дипломатии часто широко используются самые разнообразные инструменты, приемы и методы. Такими словами он прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о «бумажном тигре».

«Не за всеми высказываниями можно уследить, но я запомнил, что через день после того как этот термин был произнесен — “бумажный тигр” — через день президента Трампа спросили, считает ли он по-прежнему Россию “бумажным тигром”. Он ответил отрицательно», — сказал российский дипломат.

Лавров отдельно подчеркнул, что реагировать на каждый нюанс риторики главы США совершенно нецелесообразно и что в публичной дипломатии традиционно действуют самые разные подходы и приемы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Трампа, сравнившего Россию с «бумажным тигром». По словам представителя Кремля, подобные слова глава Белого дома произнес после встречи с Владимиром Зеленским и, по всей видимости, находился под влиянием представленной украинской позиции.

