Лавров прокомментировал планы Киева устроить провокацию с дронами: «На Западе все понимают, но хотят подавления РФ»

«На Западе все-таки помимо тех, кто истерику закатывает в Польше, в Эстонии, в Прибалтике, в других странах, там все-таки в серьезных столицах, мне кажется, есть серьезные люди, которые все прекрасно понимают. Другое дело, что и в этих серьезных столицах элиты привержены цели подавления России», — сказал Лавров.