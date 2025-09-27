Лавров прокомментировал планы Киева устроить провокацию с дронами: «На Западе все понимают, но хотят подавления РФ»

Под прозвучавшими недавно заявлениями СМИ о подготовке военных провокаций с дронами со стороны Киевского режима есть очень серьезные основания. Об этом на пресс-конференции после выступления в ООН заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Я не сомневаюсь, что все эти сообщения, информация имеют под собой самые надежные основания», — подчеркнул Лавров, отметив, что у киевского режима имеются все необходимые для этого структуры как в медийном пространстве, так и в военно-технической сфере. И они вполне способны устроить провокации «под ложным флагом».
Лавров напомнил, что речь идет о подготовке захваченных ВСУ беспилотников российского производства к запуску с боевой частью по целям в странах НАТО. Глава российского МИД выразил уверенность, что на Западе прекрасно осознают, что будущие провокации — дело рук Киева.
«На Западе все-таки помимо тех, кто истерику закатывает в Польше, в Эстонии, в Прибалтике, в других странах, там все-таки в серьезных столицах, мне кажется, есть серьезные люди, которые все прекрасно понимают. Другое дело, что и в этих серьезных столицах элиты привержены цели подавления России», — сказал Лавров.
Лавров подчеркнул, что Россия обязательно ответит на подобные провокации, напомнив слова президента РФ Владимира Путина, что Россия не допустит нарушения наших территорий, нашего воздушного пространства.
«Ответ на подобного рода вещи, тем более если они начнут какие-то физические шаги предпринимать, они об этом очень серьезно пожалеют», — сказал Лавров.
Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Лавров выразил тревогу в связи с заявлениями лидеров стран ЕС и НАТО о вероятной Третьей мировой войне. Дипломат подчеркнул, что при обсуждении будущего необходимо учитывать уроки истории.
Тогда же Лавров высказался о якобы российских беспилотниках в Европе. Он подчеркнул, что Россия не запускает ни БПЛА, ни ракеты на территорию стран ЕС или НАТО. А любые предположения разбиваются о детали. Как на примере с Польшей — оказавшиеся там дроны имеют куда меньшую дальность полета, чем расстояние между границами стран.