Лавров сообщил о договорённости с Рубио по третьему раунду консультаций

Россия и США договорились провести третий раунд консультаций по двусторонним разногласиям осенью текущего года. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр уточнил, что диалог между странами затрагивает такие вопросы, как визовый режим, функционирование посольств и имущественные аспекты. Он отметил, что стороны уже провели два предыдущих раунда этих переговоров. Договорённость о проведении очередной встречи была достигнута в ходе его общения с государственным секретарём США Марко Рубио.

Ранее Лавров заявил, что Россия возлагает ожидания на дальнейшее развитие диалога с США, полагая, что нынешняя американская администрация готова к конструктивному сотрудничеству. Определённые надежды также возлагаются на дальнейшее взаимодействие России со Штатами.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

