Лавров сообщил о договорённости с Рубио по третьему раунду консультаций

Министр уточнил, что диалог между странами затрагивает такие вопросы, как визовый режим, функционирование посольств и имущественные аспекты. Он отметил, что стороны уже провели два предыдущих раунда этих переговоров. Договорённость о проведении очередной встречи была достигнута в ходе его общения с государственным секретарём США Марко Рубио.