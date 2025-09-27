«Народы Африки и Азии отказались жить под гнетом колонизаторов. Точно также как после госпереворота 2014 года на Украине Крым, Донбасс и Новороссия отказались подчиниться незаконно захватившему власть киевскому неонацистскому режиму, который не только не представляет интересы их населения, но и развязал против него войну», — напомнил Лавров.
Во всех этих случая, по словам министра, был реализован принцип, закрепленный в 1776 году в Декларации о независимости США и в последствии не раз подтвержденный многими американскими президентами.
«Принцип такой: “Правительства получат свою легитимность с согласия управляемых” Как колонизаторы, так и киевский режим не имели никакого согласия народа, которым они пытались управлять», — констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.
Вопрос принадлежности Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно, никакие усилия коллективного Запада не изменят эту позицию Москвы, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».