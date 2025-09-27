Лавров заявил, что РФ не направляет свои БПЛА и ракеты по государствам ЕС или НАТО

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия никогда не атакует гражданские объекты и не направляет БПЛА или ракеты по государствам Евросоюза или НАТО. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает ТАСС.
«Мы никогда не атакуем гражданские объекты. Инциденты случаются, но мы никогда не ведем прицельный огонь. Мы никогда не направляем наши беспилотники или ракеты по государствам, которые расположены в Европе — из членов Евросоюза или Североатлантического альянса», — сказал глава МИД РФ.
Он отметил, что беспилотники, которые были якобы обнаружены в Польше 10 сентября, имеют меньшую дальность полета, чем удаленность этой территории от границы с Россией.
По словам Лаврова, если бы Варшава действительно хотела разобраться в ситуации, то предложила бы представителям Москвы встречу, но поляки не хотят обсуждать факты.
"Когда упали беспилотники на польской территории, мы в тот же день, как только поляки стали поднимать тревогу, предложили по линии министерств обороны провести встречу и по-деловому, без всякой истерики разобраться с этой ситуацией, — указал министр.
10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении БПЛА, нарушивших воздушное пространство республики. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны были сбиты «представлявшие опасность» беспилотники, и назвал их российскими, не приведя при этом никаких доказательств. Временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш в свою очередь заявил, что дроны влетели на польскую территорию со стороны Украины. -0-