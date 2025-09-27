Лавров заявил об отсутствии у Киева и ЕС желания договариваться по-честному

Россия не видит у властей Украины и стран Европы стремления «договариваться по-честному». Об этом в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному», — указал дипломат.
Он обратил внимание на одержимость Европы утопической идеей «нанести России стратегическое поражение». Москва же, по словам главы российского МИД, с самого начала «открыта к переговорам» для устранения первопричин конфликта на Украине.
Министр добавил, что говорить о гарантиях для Украины можно только на основе того, что безопасность и жизненные интересы России будут «надежно гарантированы».
Лавров напомнил, что Москва неоднократно предлагала странам-членам НАТО уважать данные ранее обязательства и договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности. Альянс проигнорировал предложения Москвы и игнорирует их до сих пор. Глава МИД РФ подчеркнул, что НАТО «продолжает экспансию» вплотную к границам РФ, несмотря на обещания не продвигаться на восток.
Ранее Лавров заявил, что НАТО пытается взять в военное кольцо всю Евразию.