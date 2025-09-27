Лавров заявил об отсутствии у Киева и ЕС желания договариваться по-честному

Лавров напомнил, что Москва неоднократно предлагала странам-членам НАТО уважать данные ранее обязательства и договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности. Альянс проигнорировал предложения Москвы и игнорирует их до сих пор. Глава МИД РФ подчеркнул, что НАТО «продолжает экспансию» вплотную к границам РФ, несмотря на обещания не продвигаться на восток.