Лавров заявил об отсутствии у Киева и ЕС желания договариваться по-честному

Глава МИД РФ указал на одержимость Европы идеей нанести РФ стратегическое поражение.

Источник: Аргументы и факты

Россия не видит у властей Украины и стран Европы стремления «договариваться по-честному». Об этом в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному», — указал дипломат.

Он обратил внимание на одержимость Европы утопической идеей «нанести России стратегическое поражение». Москва же, по словам главы российского МИД, с самого начала «открыта к переговорам» для устранения первопричин конфликта на Украине.

Министр добавил, что говорить о гарантиях для Украины можно только на основе того, что безопасность и жизненные интересы России будут «надежно гарантированы».

Лавров напомнил, что Москва неоднократно предлагала странам-членам НАТО уважать данные ранее обязательства и договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности. Альянс проигнорировал предложения Москвы и игнорирует их до сих пор. Глава МИД РФ подчеркнул, что НАТО «продолжает экспансию» вплотную к границам РФ, несмотря на обещания не продвигаться на восток.

Ранее Лавров заявил, что НАТО пытается взять в военное кольцо всю Евразию.

