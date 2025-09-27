«Серьёзно пожалеют»: Лавров предостерёг от атак на объекты в воздушном пространстве России

«Если будут попытки сбивать любой летающий объект в нашем воздушном пространстве, то люди серьёзно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной ценности», — сказал российский министр на пресс-конференции после своего выступления на Генассамблеи ООН.
Лавров также отметил, что заявления президента США Дональда Трампа, в том числе касающиеся возможных ударов по России, не следует воспринимать буквально, поскольку в дипломатической практике применяются различные тактики.
Также Лавров заявил, что Европа, стремясь к стратегическому поражению России, закрывает глаза на действия киевского режима. По его словам, в этой борьбе украинским властям позволено всё, включая теракты, пытки, внесудебные казни, обстрелы гражданских объектов и диверсии на АЭС. Кроме того, министр заявил о готовности России к переговорам по урегулированию на Украине.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.