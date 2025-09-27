«Атрофия исторической памяти»: Лавров жёстко ответил Мерцу на призыв сделать Германию «военной машиной»

«Когда человек в стране, совершившей преступления нацизма, фашизма и холокоста, геноцида говорит о том, что Германии надо опять стать великой военной державой, то у него, конечно, атрофия исторической памяти и это очень и очень опасно», — отметил глава российской дипломатии.