Устраивать различные пакости Украине помогает Великобритания. Поскольку Лондон занимался подобным целыми столетиями. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Дипломат упомянул, что сейчас в СМИ активно распространяется информация о грядущей очередной провокации со стороны киевского режима. Согласно заявлениям, украинские власти хотят провести атаку под ложным флагом. Все для того, чтобы потом обвинить во всем Россию. Однако действует украинская сторона явно не в одиночку.
На данный момент, подчеркнул Лавров, в рядах столиц элиты привержены цели подавления России. Поэтому даже забывают о «стратегическом поражении».
«Поэтому я знаю наверняка, что помогают украинцам во всех этих пакостях британцы. Как они это делали много столетий на нашем геополитическом пространстве», — подчеркнул Лавров.
Тогда же глава МИД РФ высказался о обвинениях России в якобы запуске собственных беспилотников в Европу. Он подчеркнул, что подобные заявления попросту не имеют связи с реальностью. Поскольку РФ не отправляет дроны ни в Европу, ни в страны НАТО.