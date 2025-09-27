«Серьёзно пожалеют»: Лавров предупредил Киев о последствиях при попытке «состряпать провокации»

«У нас и военная разведка работает, и Служба внешней разведки периодически показывает истинное лицо тех, кто пытается такие провокации состряпать. Какой будет ответ, думаю, сейчас гадать не очень перспективно, но ответ на подобного рода вещи, тем более, если они начнут какие-то физические шаги предпринимать, то они об этом очень серьёзно пожалеют», — ответил он.