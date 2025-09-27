Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, предложил учредить новый международный день — 14 декабря объявить Днем борьбы с колониализмом.
Министр напомнил, что в конце прошлого года Генассамблея одобрила резолюцию «Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях». Теперь, по его словам, настало время сделать следующий шаг и закрепить дату в календаре международных памятных дней.
Лавров отметил, что сегодня Африка и страны глобального Юга переживают «новое пробуждение», добиваясь окончательной независимости, и ООН не может оставаться в стороне. Россия, подчеркнул министр, приветствует деятельность Группы друзей в защиту Устава ООН и призывает все независимые государства присоединяться к этой инициативе.
Министр также напомнил, что в декабре исполнится 65 лет со дня принятия декларации о предоставлении независимости колониальным народам. По его словам, процесс деколонизации при ведущей роли СССР стал реализацией права наций на самоопределение.
«Народы Африки и Азии отказались жить под гнетом колонизаторов — точно так же, как после госпереворота 2014 года на Украине Крым, Донбасс и Новороссия отказались подчиниться незаконно захватившему власть киевскому неонацистскому режиму», — сказал глава МИД РФ.
Лавров отметил, что в данных случаях был применен принцип, закрепленный еще в Декларации о независимости 1776 года и неоднократно подтвержденный американскими президентами: правительства получают легитимность только с согласия управляемых.
По его словам, ни колонизаторы, ни киевский режим такого согласия не имели. Министр напомнил, что этот же принцип закреплен в Декларации ООН 1970 года, где говорится о необходимости уважать территориальную целостность государств, чьи власти представляют интересы всего народа, проживающего на их территории.