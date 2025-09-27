Рыженков: западным политикам застилают глаза личные амбиции, и за ними они не видят простых людей

«Никогда белорусы не жили так хорошо, достойно и под мирным небом, как последние 30 лет, когда под руководством нашего Президента успешно строим социально ориентированное государство для простого человека. Свято храня при этом память об ужасной трагедии Второй мировой войны и передавая эту память молодым поколениям. Почему так жить не хотят многие другие вокруг, особенно к западу от нашей границы? Ответ прост — политикам там глаза застилают личные амбиции. За ними они простых людей и не видят даже в своих странах. И поэтому неудивительно, что пренебрежительно относятся к человеческой жизни других народов, призывая Украину воевать практически до последнего украинца», — заявил министр. -0-