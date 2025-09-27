«Они ждали реванша». Рыженков с трибуны ООН рассказал, кого и почему не устраивает поствоенный миропорядок

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переписывая историю и ее итоги, Запад ставит под сомнение и правильность установления поствоенного миропорядка. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент БЕЛТА.
Тема общеполитической дискуссии этого года посвящена юбилею организации — «Вместе лучше: 80 лет во имя мира, развития и прав человека». В этой связи глава белорусского МИД предложил вспомнить события 80-летней давности и поразмышлять над ними, чтобы таким образом найти истинные первопричины тех вызовов и угроз, с которыми планета сталкивается сегодня.
«Восемь десятилетий назад закончилась кровавая и беспощадная война, которая стала огромной трагедией для всего человечества. И только ценой миллионов жизней и сломанных судеб мы справились с этим вызовом. Очевиден вклад в Великую Победу США и Великобритании, а также китайского народа, который скинул ярмо японского милитаризма. Однако определяющим был подвиг советского народа, — заявил Максим Рыженков. — Многонационального народа, который до последней капли крови боролся за свою свободу и свободу угнетенных народов. Заметьте, не выносил завоевателям ключи от своих городов, не прятался за пронацистские режимы коллаборационистов, не снабжал нацистский режим техникой и солдатами. Тогда, 80 лет назад, это было очевидно».
Министр напомнил, что в столицах Европы освободителей встречали цветами и радостью. Им ставили памятники и мемориалы, называли их именами проспекты и города.
«Прошло всего 80 лет сытой, спокойной жизни в Европе. И как все поменялось. Что мы видим? На Западе появилась своя собственная “правда” о событиях тех лет. Стирается память, сносятся памятники, переписываются учебники истории. Вновь на улицах отдельных городов Европы то и дело слышим нацистские лозунги и призывы. Так воспитывается поколение XXI века, которое не видело ужасов той войны, даже не слышало о них от своих родителей. Поэтому подпитывается фальшивым героизмом своих предков, когда-то вступивших в гитлеровскую коалицию наций, мечтавших о мировом господстве», — заявил белорусский дипломат.
