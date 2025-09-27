«Они ждали реванша». Рыженков с трибуны ООН рассказал, кого и почему не устраивает поствоенный миропорядок

«Восемь десятилетий назад закончилась кровавая и беспощадная война, которая стала огромной трагедией для всего человечества. И только ценой миллионов жизней и сломанных судеб мы справились с этим вызовом. Очевиден вклад в Великую Победу США и Великобритании, а также китайского народа, который скинул ярмо японского милитаризма. Однако определяющим был подвиг советского народа, — заявил Максим Рыженков. — Многонационального народа, который до последней капли крови боролся за свою свободу и свободу угнетенных народов. Заметьте, не выносил завоевателям ключи от своих городов, не прятался за пронацистские режимы коллаборационистов, не снабжал нацистский режим техникой и солдатами. Тогда, 80 лет назад, это было очевидно».