Рыженков назвал четыре проблемы ООН, которые необходимо исправлять

«Во-вторых, действительно, ООН удерживает планету от новой мировой войны. Ее ключевой механизм — Совет Безопасности — позволяет великим державам обсуждать вопросы войны и мира за столом, а не на поле боя. Однако, к сожалению, этот орган задействуется все меньше и меньше. Его влияние на мировые дела уже не то. И, скажем прямо, ООН оказалась неспособна предотвратить многие кровавые региональные конфликты современности. И чем дальше — тем больше», — констатировал глава МИД.