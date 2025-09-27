Рыженков назвал четыре проблемы ООН, которые необходимо исправлять

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООН остается центральным элементом международной жизни, однако ее принцип универсальности серьезно подорван. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент БЕЛТА.
В этом году Организация Объединенных Наций празднует свое 80-летие. ООН создали победители кровавой войны, в первых рядах основателей была и Беларусь, где был убит, замучен или сожжен каждый третий.
«И на протяжении всех этих лет белорусская делегация была одним из самых надежных сторонников укрепления основ организации, инициируя самые смелые миролюбивые, выстраданные историей инициативы. Поэтому имеем право прямо говорить о том, с чем наша организация пришла к своему юбилею», — заявил Максим Рыженков.
В своем выступлении он отметил несколько ключевых моментов. Во-первых, подчеркнул министр, неоспоримо, что ООН остается центральным элементом международной жизни. Это стало возможным в силу ее безусловной легитимности, универсального членства и всеобъемлющей повестки. «Однако мы наблюдаем, что принцип универсальности серьезно подорван, особенно в последнее десятилетие. Теми, кто настойчиво пытается превратить ООН в инструмент для реализации своих интересов. Причем вопреки устремлениям всего человечества», — обратил внимание белорусский дипломат.
«Во-вторых, действительно, ООН удерживает планету от новой мировой войны. Ее ключевой механизм — Совет Безопасности — позволяет великим державам обсуждать вопросы войны и мира за столом, а не на поле боя. Однако, к сожалению, этот орган задействуется все меньше и меньше. Его влияние на мировые дела уже не то. И, скажем прямо, ООН оказалась неспособна предотвратить многие кровавые региональные конфликты современности. И чем дальше — тем больше», — констатировал глава МИД.
