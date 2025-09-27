Ричмонд
Лавров: Украина поставляет дроны и обучает боевиков в Мали

Украина поставляет дроны и обучает боевиков в Мали. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Источник: Life.ru

«Там же [в ситуации с Мали] причём завязаны и украинские специалисты, которые различным боевым группировкам поставляют дроны, обучают их. Эта информация подтверждается», — сказал российский министр.

Ранее Лавров предупредил Киев о последствиях при попытке «состряпать провокации». Таким образом он прокомментировал информацию о том, что украинская стона готовит провокации с применением дронов на территориях стран НАТО с целью дальнейшего обвинения в этом России. По словам министра, он не сомневается в том, что эти сообщения имеют под собой надёжные основания.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

