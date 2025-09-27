Лавров: Украина поставляет дроны и обучает боевиков в Мали

Ранее Лавров предупредил Киев о последствиях при попытке «состряпать провокации». Таким образом он прокомментировал информацию о том, что украинская стона готовит провокации с применением дронов на территориях стран НАТО с целью дальнейшего обвинения в этом России. По словам министра, он не сомневается в том, что эти сообщения имеют под собой надёжные основания.