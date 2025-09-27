Офис Бербок объяснил отключение ее микрофона на словах о России

— Офис председателя Генеральной Ассамблеи не отвечает за технические аспекты в зале Генеральной Ассамблеи, это ответственность секретариата ООН. Просим вас обратиться в офис представителя генерального секретаря, где вам смогли бы помочь с этим вопросом, — заявила представитель офиса председателя 80-й Генеральной Ассамблеи ООН Ла Нейс Коллинз.