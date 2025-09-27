Ричмонд
+21°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Лавров рассказал о позиции Трампа по Украине: «У него на руках висят европейцы»

Лавров: Трамп искренне заинтересован в завершении конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп искренне заинтересован в окончании конфликта на Украине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на пресс-конференции после Генассамблеи ООН.

Как отметил дипломат, сделать вывод о намерениях США позволяют переговоры между Москвой и Вашингтоном. Они демонстрируют, что американская сторона действительно заинтересована в урегулировании украинского кризиса. Причем на основе учета и ликвидации его первопричин.

«Нет других стран в западном лагере, кто такую позицию занял. И у меня нет никакого сомнения, что президент США искренне в этом заинтересован», — сказал Лавров.

При этом он добавил, что в данной ситуации есть и проблемы. Главная из них — позиция Европы. Лидеры ЕС до сих пор пытаются переманить президента США на свою сторону.

«Другое дело, что на него пытаются влиять, но у него висят на руках эти европейцы. (Владимир — прим.ред.) Зеленский сейчас стал хвалиться, что президент Трамп теперь его понимает лучше, чем он понимает президента (РФ Владимира — прим.ред.) Путина», — добавил Лавров.

Он также подчеркнул, что на подобные слова главы киевского режима не стоит даже обращать внимание.

Немногим ранее дипломат высказывался о позиции России. Он отмечал, что страна готова к мирным переговорам по Украине еще в начале конфликта. И сейчас ничего не изменилось. Однако у Киева и Европы не прослеживается желания договариваться.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше