Президент США Дональд Трамп искренне заинтересован в окончании конфликта на Украине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на пресс-конференции после Генассамблеи ООН.
Как отметил дипломат, сделать вывод о намерениях США позволяют переговоры между Москвой и Вашингтоном. Они демонстрируют, что американская сторона действительно заинтересована в урегулировании украинского кризиса. Причем на основе учета и ликвидации его первопричин.
«Нет других стран в западном лагере, кто такую позицию занял. И у меня нет никакого сомнения, что президент США искренне в этом заинтересован», — сказал Лавров.
При этом он добавил, что в данной ситуации есть и проблемы. Главная из них — позиция Европы. Лидеры ЕС до сих пор пытаются переманить президента США на свою сторону.
«Другое дело, что на него пытаются влиять, но у него висят на руках эти европейцы. (Владимир — прим.ред.) Зеленский сейчас стал хвалиться, что президент Трамп теперь его понимает лучше, чем он понимает президента (РФ Владимира — прим.ред.) Путина», — добавил Лавров.
Он также подчеркнул, что на подобные слова главы киевского режима не стоит даже обращать внимание.
Немногим ранее дипломат высказывался о позиции России. Он отмечал, что страна готова к мирным переговорам по Украине еще в начале конфликта. И сейчас ничего не изменилось. Однако у Киева и Европы не прослеживается желания договариваться.