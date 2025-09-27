Сергей Лавров рассказал о позиции Трампа по Украине: «У него на руках висят европейцы»

«Другое дело, что на него пытаются влиять, но у него висят на руках эти европейцы. (Владимир — прим.ред.) Зеленский сейчас стал хвалиться, что президент Трамп теперь его понимает лучше, чем он понимает президента (РФ Владимира — прим.ред.) Путина», — добавил Лавров.