Ричмонд
+21°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров раскрыл суть механизма восстановления санкций против Ирана

Глава МИД РФ заявил, что суть snapback состоит в том, чтобы постоянно держать Иран за горло.

Источник: Аргументы и факты

Суть механизма восстановления санкций snapback в резолюции ООН 2231 состоит в том, чтобы «постоянно держать Иран за горло». Такое заявление на пресс-конференции Генассамблеи ООН сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он пояснил, что механизм так называемого snapback позволял любой стране вынести на голосование резолюцию о продолжении действия режима снятия санкций. Заблокировать ее даже в одиночку могла бы страна, имеющая право вето. Это означало бы, что продления снятия санкций нет.

«Механизм сформулирован с исключительной целью — держать иранских коллег постоянно за горло и не давать им ни шага влево, ни шага вправо», — пояснил Лавров.

Он добавил, что Иран, согласившись на резолюцию со «снэпбеком», подтвердил, что не намерен нарушать требования ядерной сделки.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что Россия «категорически не признает» заявления о запуске восстановления санкций против Ирана.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше