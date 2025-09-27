Лавров заявил, что визы для поездок в ООН выдают не всем членам делегации РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сообщил, что во время переговоров с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке он обратил внимание главы Госдепартамента на проблему невыполнения американской стороной обязательств по выдаче виз участникам российской делегации для участия в мероприятиях ООН.