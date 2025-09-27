Лавров заявил, что визы для поездок в ООН выдают не всем членам делегации РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сообщил, что во время переговоров с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке он обратил внимание главы Госдепартамента на проблему невыполнения американской стороной обязательств по выдаче виз участникам российской делегации для участия в мероприятиях ООН.
Лавров отметил, что страна-хозяйка штаб-квартиры ООН обязана своевременно и без дискриминации выдавать визы на все мероприятия организации по запросам стран перед началом той или иной сессии, будь то Генеральная Ассамблея или другие органы ООН.
— Мы регулярно недосчитываемся участников нашей делегации, в том числе из числа Государственной думы. Не всем выдают визы, я об этом упоминал Марко Рубио на нашей встрече в среду здесь, на Манхэттене, — приводит его слова ТАСС.
Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио прошла 24 сентября и длилась 50 минут. Утром того же дня российский министр прилетел в Нью-Йорк. Правительственный самолет преодолел расстояние от Москвы до Нью-Йорка по северному пути в облет всех государств за 11 часов 40 минут.
Во время переговоров Марко Рубио повторил призыв президента США Дональда Трампа к прекращению конфликта на Украине и указал на необходимость значимых шагов по урегулированию кризиса на долгосрочной основе.