Рыженков: политико-милитаристская возня ЕС на границе и санкции — это меры жесткой самоизоляции

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политико-милитаристская возня ЕС на границе и санкции — это меры жесткой самоизоляции. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент БЕЛТА.
Максим Рыженков отметил, что своим выстраиванием заборов — уже не бетонных, а политических, идеологических, межчеловеческих, а по сути цивилизационных — Европейский союз отгородился не от Беларуси и России, а от Глобального Большинства.
«Поэтому, по сути, вся эта политико-милитаристская возня ЕС на восточной границе и экономические санкции в отношении нас — это меры жесткой самоизоляции, которые загоняют страны ЕС еще глубже во внутренний экономический и политический кризис. Повторю особо — самоизоляции, — заявил дипломат. — Если европейские элиты намерены продолжать в том же духе, станет еще хуже для народов Европы. Однако все эти проблемы решаемы, если вместо самоизоляции Европа примет на вооружение концепцию евразийского сотрудничества и безопасности на нашем громадном континенте».-0-