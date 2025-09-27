Рыженков: политико-милитаристская возня ЕС на границе и санкции — это меры жесткой самоизоляции

«Поэтому, по сути, вся эта политико-милитаристская возня ЕС на восточной границе и экономические санкции в отношении нас — это меры жесткой самоизоляции, которые загоняют страны ЕС еще глубже во внутренний экономический и политический кризис. Повторю особо — самоизоляции, — заявил дипломат. — Если европейские элиты намерены продолжать в том же духе, станет еще хуже для народов Европы. Однако все эти проблемы решаемы, если вместо самоизоляции Европа примет на вооружение концепцию евразийского сотрудничества и безопасности на нашем громадном континенте».-0-