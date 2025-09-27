Рыженков: времена западного диктата ушли в прошлое, и европейцам стоит задуматься о своем месте в мире

«Мы призываем все евразийские государства подключиться к процессу и проявить такую же ответственность, какую продемонстрировали наши предшественники полвека назад. Альтернативы такому диалогу нет. Нам надо избавиться от предубеждений и сесть за стол переговоров. Наш призыв, безусловно, обращен и к странам Европейского союза, которые традиционно скептически воспринимают любые инициативы, которые исходят с Востока. Но хотел бы напомнить им: этот Восток далеко уже не тот, который был десятилетие назад. Это, по сути, Глобальный Юг или даже Глобальное Большинство, с которым им придется считаться и приходится считаться. Пора бы действительно уже понять, что времена диктата коллективного Запада ушли в прошлое», — заявил министр.