Рыженков: времена западного диктата ушли в прошлое, и европейцам стоит задуматься о своем месте в мире

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские соседи Беларуси пытаются создать у своего населения ощущение надвигающейся угрозы от «варваров» с Востока. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент БЕЛТА.
«Они ждали реванша». Рыженков с трибуны ООН рассказал, кого и почему не устраивает поствоенный миропорядок Рыженков: Запад должен быть лидером в процессе перемен, а не источником угроз и потерь Рыженков: Глобальное Большинство вместе с единомышленниками строит новый мир.
Максим Рыженков напомнил о белорусской инициативе разработать Евразийскую хартию многополярности и многообразия в XXI веке. Она призвана запустить новую парадигму евразийской архитектуры равной и неделимой безопасности.
«Мы призываем все евразийские государства подключиться к процессу и проявить такую же ответственность, какую продемонстрировали наши предшественники полвека назад. Альтернативы такому диалогу нет. Нам надо избавиться от предубеждений и сесть за стол переговоров. Наш призыв, безусловно, обращен и к странам Европейского союза, которые традиционно скептически воспринимают любые инициативы, которые исходят с Востока. Но хотел бы напомнить им: этот Восток далеко уже не тот, который был десятилетие назад. Это, по сути, Глобальный Юг или даже Глобальное Большинство, с которым им придется считаться и приходится считаться. Пора бы действительно уже понять, что времена диктата коллективного Запада ушли в прошлое», — заявил министр.
По его словам, европейцам следует задуматься о своем месте в мире в свете происходящих преобразований, которые не идут им на пользу.
Рыженков: западным политикам застилают глаза личные амбиции, и за ними они не видят простых людей Рыженков назвал четыре проблемы ООН, которые необходимо исправлять.
«Падение экономической конкурентоспособности ведет к подрыву традиционной европейской модели государства всеобщего благосостояния, падению жизненного уровня и росту неравенства, что мы видим. Сумасшедшая милитаризация региона загоняет Европу, а особенно новые страны ЕС и НАТО, в глубокую финансовую пропасть. Стремительно происходит разрушение цивилизационных основ европейского общества в результате практически неконтролируемой массовой миграции и провальной политики фальшивого мультикультурализма в качестве ответа на этот вызов. И все это на фоне новых, новых заборов, которые спешно воздвигаются на восточном направлении. И заборов уже не бетонных, а политических, идеологических, межчеловеческих, а по сути — цивилизационных», — подчеркнул дипломат.
«А что находится за этим забором, сюда, к Востоку? Там же не только Беларусь и Россия сегодня. Там до самого тихоокеанского горизонта и до Индийского океана, как говорят наши китайские друзья, формируется их сообщество единой судьбы, единой ответственности за будущее человечества. С ослаблением таможенных и физических границ, усилением взаимодействия по всему спектру актуальных проблем, развитием межчеловеческих контактов, многопланового взаимодействия. Такое сообщество, где, несмотря на многочисленные культурные, национальные различия, уважают друг друга, не навязывают идеологические догмы и правила поведения. А миллиарды людей, миллионы километров территорий, мощная быстрорастущая экономика, самые передовые технологии — уже собственные. Все там есть. И, кстати, свои современные механизмы взаимодействия: БРИКС, ШОС, АСЕАН, Африканский союз, Лига арабских государств», — сказал Максим Рыженков. -0-
Скриншоты видео un.org.