Рыженков предложил установить возле здания ООН символ новой Берлинской стены

«Сегодня воздвигается гораздо более огромная стена протяженностью в тысячи километров на границе ЕС с Россией и Беларусью — от Финляндии и до Польши. И жертв вдоль этой стены с начала строительства уже сотни. Сотни ни в чем не повинных мигрантов из стран Юга, которые в поисках лучшей жизни стремятся в ЕС, который до этого разрушил привычный уклад в их государствах. Если мы все вместе в ООН не можем предотвратить строительство этой стены, давайте хотя бы там на лужайке зарезервируем место, где потом поставим кусочек этой стены. Когда наконец-то соответствующие страны одумаются и скажут, что такая стена больше не нужна. Повесим, сколько она была по протяженности и сколько там погибло людей. И скажем, что это трофей свободе передвижения», — заявил Максим Рыженков. -0-