Рыженков предложил установить возле здания ООН символ новой Берлинской стены

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке предложил установить возле штаб-квартиры организации символ новой Берлинской стены, передает корреспондент БЕЛТА.
Министр отметил, что около здания ООН установлен в качестве трофея прав человека кусочек берлинской стены. Там написано: 155 километров, на которых погибло 200 человек.
«Сегодня воздвигается гораздо более огромная стена протяженностью в тысячи километров на границе ЕС с Россией и Беларусью — от Финляндии и до Польши. И жертв вдоль этой стены с начала строительства уже сотни. Сотни ни в чем не повинных мигрантов из стран Юга, которые в поисках лучшей жизни стремятся в ЕС, который до этого разрушил привычный уклад в их государствах. Если мы все вместе в ООН не можем предотвратить строительство этой стены, давайте хотя бы там на лужайке зарезервируем место, где потом поставим кусочек этой стены. Когда наконец-то соответствующие страны одумаются и скажут, что такая стена больше не нужна. Повесим, сколько она была по протяженности и сколько там погибло людей. И скажем, что это трофей свободе передвижения», — заявил Максим Рыженков. -0-
Скриншот видео un.org.