Рыженков рассказал о первых жертвах милитаристских решений на границе с Беларусью

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские соседи Беларуси пытаются создать у своего населения ощущение надвигающейся угрозы от «варваров» с Востока. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент БЕЛТА.
Рыженков: политико-милитаристская возня ЕС на границе и санкции — это меры жесткой самоизоляции.
«Посмотрите, что делают наши европейские соседи на границе ЕС с Беларусью и Россией: закладывают мины, возводят стены, рвы, оборонительные линии и колючую проволоку. Пытаются создать у своего населения ощущение надвигающейся угрозы от “варваров” с Востока. И первые, кстати, жертвы уже есть, правда, со стороны солдат НАТО, которые то топятся в болотах, то подрываются на своих же минах», — сказал Максим Рыженков.
Министр отметил, что около здания ООН установлен в качестве трофея прав человека кусочек берлинской стены. Там написано: 155 километров, на которых погибло 200 человек.
Рыженков предложил установить возле здания ООН символ новой Берлинской стены Рыженков: времена западного диктата ушли в прошлое, и европейцам стоит задуматься о своем месте в мире Рыженков: Запад должен быть лидером в процессе перемен, а не источником угроз и потерь.
«Сегодня воздвигается гораздо более огромная стена протяженностью в тысячи километров на границе ЕС с Россией и Беларусью — от Финляндии и до Польши. И жертв вдоль этой стены с начала строительства уже сотни. Сотни ни в чем неповинных мигрантов из стран Юга, которые в поисках лучшей жизни стремятся в ЕС, который до этого разрушил привычный уклад в их государствах. Если мы все вместе в ООН не можем предотвратить строительство этой стены, давайте хотя бы там на лужайке зарезервируем место, где потом поставим кусочек этой стены. Когда наконец-то соответствующие страны одумаются и скажут, что такая стена больше не нужна. Повесим, сколько она была по протяженности и сколько там погибло людей. И скажем, что это трофей свободе передвижения», — заявил дипломат. -0-
Скриншоты видео un.org.