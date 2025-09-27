Рыженков назвал единственный способ прекратить кровопролитие в Украине

«Такая ситуация особенно требует общих усилий для повышения уровня доверия между странами, хотя сегодня нет готовых рецептов. Необходимо действовать. И мы в Беларуси, которая находится в центре Европы, это понимаем, пожалуй, лучше всех. Ведь это через нас раз в полстолетия прокатывались все самые трагичные войны нового времени, стирая на своем пути все, кроме памяти. Поэтому мы говорим: медлить нельзя», — подчеркнул Максим Рыженков.