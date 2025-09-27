Ричмонд
Рыженков назвал единственный способ прекратить кровопролитие в Украине

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Путь к прекращению кровопролития в Украине лежит через возвращение всех сторон в Европе к пониманию важности соблюдения принципа неделимости безопасности. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент БЕЛТА.

Рыженков рассказал о первых жертвах милитаристских решений на границе с Беларусью Рыженков: политико-милитаристская возня ЕС на границе и санкции — это меры жесткой самоизоляции.

По его словам, сегодня очевидно, что путь к прекращению кровопролития в Украине лежит через возвращение всех сторон в Европе к пониманию важности соблюдения принципа неделимости безопасности. «И важно, что один из основных глобальных центров силы — США — начинает осознавать важность данного тезиса. К сожалению, такого понимания нет в странах ЕС, которые продолжают разжигать региональный конфликт украинскими дровами».

«Такая ситуация особенно требует общих усилий для повышения уровня доверия между странами, хотя сегодня нет готовых рецептов. Необходимо действовать. И мы в Беларуси, которая находится в центре Европы, это понимаем, пожалуй, лучше всех. Ведь это через нас раз в полстолетия прокатывались все самые трагичные войны нового времени, стирая на своем пути все, кроме памяти. Поэтому мы говорим: медлить нельзя», — подчеркнул Максим Рыженков.

Скриншот видео un.org.

