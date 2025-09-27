Сергей Лавров предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Сочи

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил переместить штаб-квартиру Организации Объединенных Наций (ООН) из Нью-Йорка в Сочи. С соответствующим заявлением дипломат выступил во время пресс-конференции, состоявшейся после его выступления на Генассамблее ООН.
Российский министр подчеркнул, что инициативу о размещении штаб-квартиры ООН в Сочи выдвигал еще советский лидер Иосиф Сталин. И с течением времени подобное осталось актуальным. Более того, Сочи лишь укрепил собственный статус серьезного города.
«Сочи доказал, что может принимать крупные мероприятия и олимпийскую инфраструктуру. Если вдруг такое решение (о переносе штаб-квартиры ООН — прим.ред.) будет принято — там готово. Поэтому заниматься спортом всем сотрудникам секретариата будет комфортно», — сказал Лавров.
Тогда же министр иностранных дел РФ высказался об отношениях между Россией и США при Дональде Трампе. Он описал их всего двумя словами. Причем сделал это на английском языке. Дипломат использовал термины everchanging и flexible — «изменчивый» и «гибкий».