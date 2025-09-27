«Подстрекатели и мятежники»: Трамп обвинил ФБР в провокациях во время штурма Капитолия

«Только что стало известно, что ФБР тайком, в нарушение всех правил, норм, протоколов и стандартов разместило в толпе 274 агентов перед и во время постановки 6 января», — написал Трамп.
Он подчеркнул, что эти действия нарушали все установленные правила, нормы и протоколы. Американский лидер также заявил, что данная информация прямо противоречит более ранним показаниям экс-главы ведомства Кристофера Рея.
Трамп назвал сотрудников спецслужбы подстрекателями и мятежниками. Он потребовал обнародовать имена всех сотрудников ФБР, предположительно причастных к событиям того дня. Президент настаивает на необходимости полного расследования роли федеральных агентов в инциденте.
Напомним, в предвыборной кампании Трамп заявлял, что в числе первых его указов будет помилование сотен обвинённых за участие в январских беспорядках 2021 года. Тогда сторонники 45-го главы государства устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. В результате погибло пять человек, включая скончавшегося после беспорядков офицера Брайана Сикника.
Ранее Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету направить военные силы для обеспечения безопасности американского города Портленд от действий группы «Антифа». Именно Портленд считается местом проживания многочисленных сторонников террористической организации. Город традиционно воспринимается как оплот левых и ультралевых взглядов в стране.
