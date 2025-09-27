«Подстрекатели и мятежники»: Трамп обвинил ФБР в провокациях во время штурма Капитолия

Напомним, в предвыборной кампании Трамп заявлял, что в числе первых его указов будет помилование сотен обвинённых за участие в январских беспорядках 2021 года. Тогда сторонники 45-го главы государства устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. В результате погибло пять человек, включая скончавшегося после беспорядков офицера Брайана Сикника.